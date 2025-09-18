Terremoti scossa magnitudo 7,7 in Kamchatka | allarme tsunami
Una scossa di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Lo ha riferito il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, citato dalle agenzie russe. L’epicentro è stato localizzato 125 km a nord-est di Petropavlovsk-Kamcatskij, a una profondità di 40 km. Il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, ha annunciato un rischio tsunami lungo la costa orientale della penisola e sono stati diramati avvisi di allerta. Anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha emesso un’allerta tsunami. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
