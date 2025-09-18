Terremoti scossa magnitudo 7,7 in Kamchatka | allarme tsunami

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo. Lo ha riferito il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, citato dalle agenzie russe. L’epicentro è stato localizzato 125 km a nord-est di Petropavlovsk-Kamcatskij, a una profondità di 40 km. Il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, ha annunciato un rischio tsunami lungo la costa orientale della penisola e sono stati diramati avvisi di allerta. Anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha emesso un’allerta tsunami.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

terremoti scossa magnitudo 77 in kamchatka allarme tsunami

© Lapresse.it - Terremoti, scossa magnitudo 7,7 in Kamchatka: allarme tsunami

In questa notizia si parla di: terremoti - scossa

Terremoti, scossa di magnitudo 5.5 al largo di Almeria in Spagna. Indonesia, sisma di 6.7 in mare vicino alle isole Molucche, no tsunami

Terremoti ai Campi Flegrei, nessuna scossa forte nella notte. Ma lo sciame sismico continua

Ai Campi Flegrei 596 terremoti ad agosto, con la scossa 4.0 suolo abbassato di 2,5 cm: bollettino Ingv

Terremoto in Myanmar, potente scossa di magnitudo 7,7 colpisce il paese, crolli in Thailandia; CRONACA Due scosse di terremoto in provincia di Foggia, cresce la preoccupazione sul Gargano; Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar: «Mai visto nulla di simile».

terremoti scossa magnitudo 77Terremoto oggi nel Lazio, 17 settembre: scossa di m 3.2 a Latina: dati Ingv - L’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi mercoledì 17 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 3. Scrive centrometeoitaliano.it

terremoti scossa magnitudo 77Forte terremoto scuote l’Oceano Pacifico: magnitudo 6.1 registrata in profondità - L'articolo Forte terremoto scuote l’Oceano Pacifico: magnitudo 6. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoti Scossa Magnitudo 77