Terra dei Fuochi Maritato Dim Bandecchi | Ok tavolo ma accelerare | priorità salute e legalità 

Maritato (Dimensione Bandecchi): ‘Sulla Terra dei Fuochi servono azioni urgenti e bonifiche reali, non più solo parole. “ Accogliamo con attenzione il lavoro portato avanti in queste settimane dalle istituzioni competenti, in particolare con il tavolo riunitosi nelle scorse ore nella sede della Prefettura di Caserta. È fondamentale continuare a confrontarsi, monitorare i risultati e pianificare interventi strutturali per contrastare un fenomeno drammatico come quello della Terra dei Fuochi. Tuttavia, crediamo sia arrivato il momento di imprimere un’accelerazione decisiva: la situazione richiede interventi tempestivi e risposte concrete”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
