Terra dei Fuochi il ministro della Salute Schillaci | Screening oncologici la priorità

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Qui nella Terra dei Fuochi ci sono persone che muoiono di cancro e continuano ad ammalarsi". A dirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto a Caserta, sottolineando l'importanza della prevenzione.Il ministro ha ricordato che il dicastero si occupa del territorio dal 2013. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

