Ternana attesa per il debutto in rossoverde di Claudia Rizzo | le novità dall’organigramma societario

Un debutto nella nuova veste da Presidente della Ternana per Claudia Rizzo. La giovane imprenditrice infatti è attesa in città per un primo confronto con staff e giocatori oltre che dirigenti e dipendenti del club. La formazione di mister Liverani sta preparando la trasferta di Sassari e, come di. 🔗 Leggi su Today.it

Ternana tra mercato e attesa del “closing“. Mister Liverani: "Piena sintonia con il ds"

Ternana-Olympia Thyrus 14-0, in mezzo al diluvio terzo test per le Fere: l’avversario di Coppa di C in attesa di novità societarie

Ternana, attesa per la ripresa degli allenamenti: Fere verso una nuova cessione nel calciomercato

