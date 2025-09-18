Tentato omicidio tra le bancarelle | il coltello si è fermato a pochi millimetri dal cuore
Non è in pericolo di vita il 52enne bergamasco gravemente ferito da un collega ambulante domenica mattina alla Fiera della caccia di Gussago, ma non può ancora raccontare la sua versione dei fatti. Oltre alle coltellate, una delle quali gli ha perforato un polmone fermandosi a pochi millimetri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: tentato - omicidio
Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni
Sangue a Principe: un ferito alla gola con roncola, 34enne accusato di tentato omicidio
Accoltella il collega di lavoro, cambia l’accusa: è tentato omicidio
Castel San Pietro Terme (Bo). Tentato omicidio al Parco: arrestato un 15enne - https://ilmetropolitano.it/2025/09/17/castel-san-pietro-terme-bo-tentato-omicidio-al-parco-arrestato-un-15enne/… #ilmetropolitano #carabinieri - X Vai su X
#Bologna Tentato omicidio tra ragazzini: un 14enne è stato accoltellato in un parco pubblico. L'aggressore, un 15enne, si sarebbe avvicinato alla vittima, che stava con altri coetanei, e senza ragione lo ha colpito al petto e all'addome. Il 15enne è stato già arr - facebook.com Vai su Facebook
Tentato omicidio tra le bancarelle: il coltello si è fermato a pochi millimetri dal cuore; Ambulante accoltellato dal vicino di bancarella per una lite: arresto per tentato omicidio alla fiera di Gussago; Lite tra le bancarelle finisce nel sangue: ambulante accoltellato, polmone perforato.
Ambulante accoltella un collega di Osio Sotto: arrestato per tentato omicidio. La testimone: «Scena spaventosa» - Mentre la vittima, un 52enne bergamasco di Osio Sotto che era alla fiera insieme alla moglie per vendere aspirapolvere, è stata trasportata in gravi condizioni al Civile. Lo riporta ecodibergamo.it
Gussago, sangue alla Fiera della Caccia: ambulante accoltella un collega, arrestato per tentato omicidio - La vittima, di Osio Sotto, è ricoverata in gravi condizioni a Brescia. Come scrive bergamo.corriere.it