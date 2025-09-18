Tentato omicidio tra le bancarelle | il coltello si è fermato a pochi millimetri dal cuore
Non è in pericolo di vita il 52enne bergamasco gravemente ferito da un collega ambulante domenica mattina alla Fiera della caccia di Gussago, ma non può ancora raccontare la sua versione dei fatti. Oltre alle coltellate, una delle quali gli ha perforato un polmone fermandosi a pochi millimetri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: tentato - omicidio
Ambulante accoltellato dal vicino di bancarella per una lite: arresto per tentato omicidio alla fiera di Gussago.
Ambulante accoltella un collega di Osio Sotto: arrestato per tentato omicidio. La testimone: «Scena spaventosa» - Mentre la vittima, un 52enne bergamasco di Osio Sotto che era alla fiera insieme alla moglie per vendere aspirapolvere, è stata trasportata in gravi condizioni al Civile. Lo riporta ecodibergamo.it
Ambulante accoltellato dal vicino di bancarella per una lite: arresto per tentato omicidio alla fiera di Gussago - L’aggressore di 32 anni è stato arrestato, la vittima di 52, residente a Osio Sotto, non rischia la vita ... msn.com scrive