Tentato omicidio tra le bancarelle | il coltello si è fermato a pochi millimetri dal cuore

Bresciatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è in pericolo di vita il 52enne bergamasco gravemente ferito da un collega ambulante domenica mattina alla Fiera della caccia di Gussago, ma non può ancora raccontare la sua versione dei fatti. Oltre alle coltellate, una delle quali gli ha perforato un polmone fermandosi a pochi millimetri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio

Tentato omicidio tra le bancarelle: il coltello si è fermato a pochi millimetri dal cuore; Follia in cantiere: operai minacciati con un coltello, poi ferisce un agente della Locale; Ambulante accoltellato dal vicino di bancarella per una lite: arresto per tentato omicidio alla fiera di Gussago.

