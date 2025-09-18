Tentata estorsione milionaria avvocato resta ai domiciliari

Resta ai domiciliari l’avvocato monzese B.D.M. finito nei guai con l’accusa di aver preso parte alla tentata estorsione da un milione e 400 mila euro al titolare di una azienda di autotrasporti con sede a Azzano San Paolo. Per il gip Parati, la versione che l’avvocato avrebbe fornito durante l’interrogatorio di garanzia, settimana scorsa, è inverosimile, per le generiche dichiarazioni legate all’asserita esistenza di un personaggio, tal Gagliotti, che però non sarebbe stato individuato dai carabinieri di Bergamo durante le indagini. Gagliotti avrebbe elargito del denaro al padre dell’imprenditore preso di mira, assieme al principale indagato N. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

