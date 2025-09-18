Tentano di far entrare droga in carcere nascosta nei vasetti di yogurt ma la polizia penitenziaria la scopre
Hanno cercato di far entrare la droga in carcere, nascondendola nei vasetti di yogurt all'interno di un pacco postale destinato a un detenuto. Ma gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere teramano di Castrogno sono riusciti a intercettarla e bloccare l'arrivo a destinazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
