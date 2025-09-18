Tentano di far entrare droga in carcere nascosta nei vasetti di yogurt ma la polizia penitenziaria la scopre

Chietitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno cercato di far entrare la droga in carcere, nascondendola nei vasetti di yogurt all'interno di un pacco postale destinato a un detenuto. Ma gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere teramano di Castrogno sono riusciti a intercettarla e bloccare l'arrivo a destinazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

