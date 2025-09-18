Tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco 71enne salvato dalla polizia e denunciato

Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un pericoloso incendio. A intervenire, a seguito di segnalazione al numero unico di emergenza, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: tenta - rito

Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage

Sfumature di serenità // Qui, alla Tenuta, il tramonto è un rito silenzioso. Gli ultimi cinguettii danzano nell’aria, il cielo si veste di colori caldi e la brezza rinfresca dolcemente l’aria. È uno dei momenti che attendiamo con gioia. en. h . - facebook.com Vai su Facebook

Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage; Tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco, 71enne salvato dalla polizia e denunciato; Emergenza casa, la commissione Hous a Palazzo d’Orléans. Schifani: «La Sicilia pronta a fare la propria parte».

Anziano tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco, in una stanza c'erano 7 bombole del gas e diverse armi: denunciato per tentata strage - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, a ... Riporta leggo.it

Tenta un rito satanico e dà fuoco alla casa. 71enne salvato dalla polizia - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un per ... Secondo rainews.it