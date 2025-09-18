Tenta di spegnere l'incendio sul suo balcone e rimane ustionato | Luigi Atzeni muore dopo un mese in ospedale

Luigi Atzeni, 72 anni, aveva tentato di spegnere l'incendio scoppiato sul suo terrazzo: fin da subito aveva riportato gravissime ustioni. Purtroppo è morto dopo un mese di ricovero in ospedale a Sassari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tenta - spegnere

Ex pilota tenta di spegnere i motori in volo: la confessione shock di Joseph David Emerson

Pilota tenta di spegnere i motori in volo: “Ero sveglio da 40 ore, pensavo di sognare” Dichiarato colpevole l’ex pilota dell’Alaska Airlines che ha messo a rischio 85 vite nel 2023. Aveva assunto funghi allucinogeni e soffriva di depressione ? #news - facebook.com Vai su Facebook

Pilota dell'Alaska Airlines tenta di spegnere i motori in volo: «Non dormivo da 40 ore, pensavo fosse un sogno» https://msn.com/it-it/notizie/mondo/pilota-dell-alaska-airlines-tenta-di-spegnere-i-motori-in-volo-non-dormivo-da-40-ore-pensavo-fosse-un-sogno/ar - X Vai su X

Tenta di spegnere l'incendio sul suo balcone e rimane ustionato: Luigi Atzeni muore dopo un mese in ospedale; Tragedia in Sicilia. Tenta di spegnere un incendio ma muore carbonizzato; Ustionata mentre tenta di spegnere l’incendio alla sua auto.

Tenta di strangolare il figlio e dà fuoco alla casa: ragazzino salvato dal suo cane - Un cane ha salvato un giovane dal tentativo di strangolamento da parte del padre, che ha poi dato fuoco alla casa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Incendio di uno stavolo, il proprietario tenta di spegnere le fiamme e rimane intossicato - 45 circa di oggi, 13 luglio, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo Paularo e Cercivento supportate ... Riporta ilgazzettino.it