Tenta di far entrare in carcere 100 grammi di hashish occultati nello yogurt | intercettati dalla penitenziaria

Cento grammi di hashish nascosti in alcuni vasetti di yogurt e destinati a un detenuto del carcere di Castrogno (Teramo). A sventare l’ennesimo tentativo di introdurre droga in carcere sono stati gli agenti della polizia penitenziaria e il plauso, per l’ennesimo intervento riuscito, arriva dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

