Tendenze beauty massimaliste da New York | un inno alla gioia

Con buona pace del Quiet Luxury, della bellezza appena accennata, discreta, smorzata (anche definita noiosa e anti-democratica), il Massimalismo è tornato. Per quanto riguarda le tendenze beauty primavera estate 2026. New York è stata sicuramente la città guida per la sua esplosione, eccessivamente decorativa e colorata, come è nella sua natura artistica. Le sfilate della primavera estate 2026 non si sono risparmiate tagli capelli stravaganti e stravaganti make up. Acconciature voluminose e fuori dal comune, con un trucco che necessita di iper decorativismo. In questa giungla di colori e pattern, di sovrapposizioni e accostamenti, anche i capelli sono tele per creare decori e grafismi.

