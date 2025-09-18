Il panorama televisivo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con la crescita delle piattaforme di streaming che sta influenzando significativamente le modalità di produzione e programmazione dei contenuti. Questo cambiamento ha portato a un allontanamento dal tradizionale modello di rete, determinando ripercussioni anche sulla durata e sulla struttura delle stagioni televisive. L’articolo analizza come le strategie di programmazione si siano evolute in risposta alle nuove esigenze del mercato, evidenziando i principali aspetti relativi alle riduzioni delle stagioni e all’importanza di un maggior spazio narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tendenza delle reti televisive e l’impatto sulla qualità della narrazione