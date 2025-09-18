Tende pro-pal al campus di Ingegneria sabato flash mob in piazza Grande
Si moltiplicano le manifestazioni pro-pal anche a Modena, già teatro di diverse manifestazioni. Nelle scorre ore è arrivato anche il blitz di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista che ha allestito un campeggio improvvisato nel campus universitario di via Vivarelli.“Abbiamo deciso di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: tende - campus
Sono state montate tende e striscioni in solidarietà nel giardino del campus - facebook.com Vai su Facebook
Studenti pro Pal occupano giardini Campus Einaudi a Torino. Montate tende e striscioni in solidarietà con la Flotilla #ANSA - X Vai su X
Tende pro-pal al campus di Ingegneria, sabato flash mob in piazza Grande; Gli studenti occupano il Campus Einaudi: tende in giardino per solidarietà con la Sumud Flotilla; Studenti pro Pal occupano giardini Campus Einaudi a Torino: «Pronti a bloccare tutto». Fermato il traffico davanti al Comune.
Studenti pro Pal occupano giardini Campus Einaudi a Torino: «Pronti a bloccare tutto». Fermato il traffico davanti al Comune - «Dopo decine di mobilitazioni e iniziative sul territorio; oggi abbiamo cominciato l’"acampada" permanente» ... Da torino.corriere.it
Studenti Pro Pal accampati al Campus Einaudi: "Blocchiamo tutto" - Il collettivo studentesco Cambiare Rotta ha dato il via all'acampada. Scrive giornalelavoce.it