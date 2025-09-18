Temptation Island Lucia Ilardo smaschera Andrea Marinelli sui social | grave rivelazione

Anticipazionitv.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Marinelli  ha preso in giro la redazione e i telespettatori di  Temptation Island? I sospetti emergono dopo che Lucia Ilardo ha scritto un messaggio sorprendente sui social. Durante lo speciale Temptation Island E Poi, andato in onda il 31 luglio, Marinelli aveva inviato un videomessaggio a Rosario rivelando un incontro privato con Lucia. La ragazza inizialmente ha negato, ma ha poi ammesso tutto. Da quel momento, è partito un effetto domino che ha travolto i tre protagonisti, sfociando persino nell’ interruzione del trono di Rosario a Uomini e Donne. Temptation Island: Andrea Marinelli parla di Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

temptation island lucia ilardo smaschera andrea marinelli sui social grave rivelazione

© Anticipazionitv.it - Temptation Island, Lucia Ilardo smaschera Andrea Marinelli sui social: grave rivelazione

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Temptation Island, Lucia Ilardo spiazza: il retroscena che mette nei guai il tentatore Andrea; Lucia Ilardo corteggiatrice a Uomini e Donne? La verità; Lucia Ilardo, smentisce i rumors: «Mai ricevuto inviti dalla redazione di Uomini e Donne per corteggiare Rosario».

temptation island lucia ilardoTemptation Island, Lucia Ilardo spiazza: il retroscena che mette nei guai il tentatore Andrea - E Poi, lo speciale che racconta cosa è accaduto alle coppie dopo il falò finale. Segnala comingsoon.it

temptation island lucia ilardoLucia Ilardo di Temptation Island a Uomini e Donne come corteggiatrice? Lei rompe il silenzio - La nuova edizione di Uomini e Donne ancora non è tornata in onda su Canale 5, eppure grazie alle anticipazioni degli insider sappiamo già che negli studi della trasmissione si respira un'aria molto pe ... Riporta cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Lucia Ilardo