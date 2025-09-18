Andrea Marinelli ha preso in giro la redazione e i telespettatori di Temptation Island? I sospetti emergono dopo che Lucia Ilardo ha scritto un messaggio sorprendente sui social. Durante lo speciale Temptation Island E Poi, andato in onda il 31 luglio, Marinelli aveva inviato un videomessaggio a Rosario rivelando un incontro privato con Lucia. La ragazza inizialmente ha negato, ma ha poi ammesso tutto. Da quel momento, è partito un effetto domino che ha travolto i tre protagonisti, sfociando persino nell’ interruzione del trono di Rosario a Uomini e Donne. Temptation Island: Andrea Marinelli parla di Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Temptation Island, Lucia Ilardo smaschera Andrea Marinelli sui social: grave rivelazione