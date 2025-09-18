Temptation Island il trionfo delle corna a costo zero

Partiamo dai numeri: torna Temptation Island e domina la prima serata del lunedì, non facilissima, portando in dote a Canale 5 2 milioni e 804mila telespettatori con uno share del 20,2 per cento. Corna, amorazzi e scenate varie sono una formula magica anche in versione E poi., sorta di spin-off del reality sulle coppie scoppiate condotto da Filippo Bisciglia che ha il compito di indagare su cosa è successo a fidanzati e fidanzate dopo la prima partecipazione allo show andata in onda l’estate appena conclusa. L’effetto amarcord, anche se a solo qualche settimana di distanza, è un asso pigliatutto capace di travolgere la concorrenza: la replica di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3 ha registrato 2,3 milioni su Rai 1, share del 16,1%; Boss in incognito su Rai 2 si ferma al 7,3% con 1 milione e 73mila spettatori: The Foreigner su Italia 1 non va oltre gli 820mila spettatori; il reading di Camilleri Autodifesa di Caino, con Luca Zingaretti su Rai 3, raduna 419mila aficionados. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island, il trionfo delle corna a costo zero

