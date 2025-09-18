Temptation Island Francesca Baroni sorprende | Basta tv ora mi divido tra

L'ex discusso volto della quarta edizione di Temptation Island, Francesca Baroni, rivela di aver lasciato alle spalle il mondo dello spettacolo e racconta la sua nuova vita tra giornalismo e politica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."

