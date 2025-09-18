Tempesta equinoziale e crollo delle temperature con l' arrivo dell' autunno rischio di pioggia e vento forte

Tempesta equinoziale dal 22 settembre: addio all'estate con maltempo, crollo termico, piogge intense e fenomeni estremi in arrivo.

In questa notizia si parla di: tempesta - equinoziale

Tanto sole e temperature su, a Firenze 34 gradi. Poi arriva la tempesta equinoziale: quando e dove

Caldo quasi nordafricano ancora per giorni, poi tempesta equinoziale. La svolta con l’arrivo dell’autunno

Tempesta equinoziale imminente: ecco il giorno più critico, attesi temporali con oltre 80 mm di pioggia in 5 regioni; Piemonte sotto il sole: torna l’estate con punte oltre i 30°C; Meteo Temperature: dal Caldo al Freddo in batter d'occhio, primo cambio armadio entro fine Settembre.

Tempesta equinoziale, la data è ufficiale, arrivano piogge e freddo - È sicuro che la cosiddetta tempesta equinoziale è praticamente alle porte.

Meteo Prossima Settimana: irrompe l'Autunno con la Tempesta Equinoziale, gli aggiornamenti - Le fasi di transizione tra una stagione e l'altra spesso sono caratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni che può anche durare anche per dell ...