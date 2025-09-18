Tempesta d’autunno in arrivo con freddo e pioggia dal 22 settembre

Periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Arriva la tempesta d'autunno sull'Italia. La prossima settimana il meteo – soprattutto da Milano a Roma, dal Nord al Centro – cambierà radicalmente con un ribaltone. Dopo il caldo anomalo di inizio settembre, addio all'estate e ecco l'autunno con un avvio dirompente lunedì 22 settembre, la giornata dell'Equinozio. Temperature in calo, anche sotto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tempesta - autunno

