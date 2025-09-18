' Telenovela' sulla frana l' avvocato replica | Il Comune parla senza neanche un documento in mano

Cesenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la ‘telenovela’ sulla frana di via Stornite a Borello, l'avvocato Giuliano Cardellini replica al vice sindaco Castorri che ieri aveva parlato di un “Comune pronto a cogliere, insieme agli altri proprietari frontisti, le opportunità dell'ordinanza sulle strade vicinali”. Scrive il legale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: telenovela - frana

'Telenovela' sulla frana, l'avvocato replica: Il Comune parla senza neanche un documento in mano; Caso ristorante La Moia: le responsabilità sono della Provincia di Asti e della Città Metropolitana di Torino.

Cerca Video su questo argomento: Telenovela Frana Avvocato Replica