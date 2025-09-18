In una sala operatoria di Roma si è compiuta una trasformazione che un tempo sarebbe apparsa irraggiungibile: un bimbo di dieci anni, privato di naso e labbro da un morso animale, ha ritrovato un volto grazie a una procedura di chirurgia plastica all’avanguardia. Un viaggio di speranza da Delhi a Roma Quando Ravi – un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tecnologia 3D e microchirurgia ridanno un naso a Ravi al Bambino Gesù