Teatro musica | al Fontarò apre la rassegna di Bibi Bianca

Il "Teatro Musica" di Bibi Bianca arriva al Fontarò con una rassegna di tre spettacoli. Si comincia sabato 25 e domenica 26 ottobre con “70 voglia di lei”. SinossiPiù che di una donna si ha voglia della Palermo anni ‘70, una Palermo totalmente diversa da quella attuale tanto da sembrare un’altra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - musica

5 agosto, una giornata tra musica, teatro e… cocomerata per tutti

Emozioni in musica a Erve con 4 artisti del Coro del Teatro alla Scala

Spettacolo, accessibilità artisti disabili: contributi per teatro, musica e danza

NUOVO SLANCIO PER LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA E TEATRO Tra continuità e innovazione, nuovi progetti culturali, eventi, laboratori e attività inclusive, inizia il nuovo anno della Civica Scuola di Musica e Teatro di Cesano Boscone. Con la gestione d - facebook.com Vai su Facebook

@TimMusicAwards - X Vai su X

Emozioni al ’Poesia Festival’. La kermesse d’autore apre a teatro, musica e fotografia - / Passando dalla strada degli occhi e delle orecchie le era entrato nel cuore. Da quotidiano.net

Primavera a Teatro apre con “Dante, viaggio all'inferno” - Il Teatro Astra di Sassari ospita la rassegna “Primavera a Teatro” che, da aprile a giugno, proporrà sei spettacoli ... Segnala unionesarda.it