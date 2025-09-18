Teatro dell' Efebo La morsa di Luigi Pirandello chiude la stagione 2025
Sarà "La morsa" di Pirandello a chiudere la stagione 2025. L'appuntamento è per sabato 20 settembre alle ore 21 e promette di offrire al pubblico un'esperienza teatrale profonda e coinvolgente.Tratta dall'omonima novella del celebre drammaturgo agrigentino, "La morsa" affronta un tema di grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sold out per l’Orchestra sinfonica siciliana al teatro dell’Efebo, la Fondazione Agrigento 2025: “La città ha risposto”
Teatro dell'Efebo: le "Baccanti" andrà in scena anche a Cipro
Teatro dell’Efebo: Elena di Euripide incanta il pubblico, Mariano Rigillo: “Agrigento può diventare una meta ambita per le rappresentazioni estive”
Mauro Cottone. JW Velly · Pirates of the Caribbean - Remix. Tutto pronto per il concerto di stasera teatro dell'Efebo Agrigento. Orchestra e coro Demetra - facebook.com Vai su Facebook
Teatro dell’Efebo, "Quadri di Liolà" chiude la Settimana pirandelliana https://ift.tt/UGKcvnW - X Vai su X
’La morsa’ di Pirandello con la regia di Campisi al Teatro del Navile - ’La morsa’, testo in un atto di Luigi Pirandello, sarà presentato stasera e domani sera, ore 21, al Teatro del Navile. ilrestodelcarlino.it scrive
Inaugurato Teatro dell'Efebo ad Agrigento - Il nuovo teatro dell'Efebo, situato all'interno del Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, è stato inaugurato ieri sera di fronte ad oltre 700 spettatori entusiasti per la ... Lo riporta ansa.it