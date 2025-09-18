Teatro della Toscana | ricorso al Tar del Lazio dopo il declassamento
"Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall'inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l'onorabilità". Lo afferma la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che è anche presidente della Fondazione Teatro della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Pergola declassata, ecco il ricorso al Tar della Fondazione Teatro della Toscana - Firenze, 18 settembre 2025 – La Fondazione Teatro della Toscana ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il dewclassamento del teatro della Pergola. Segnala msn.com
Pergola declassata, arriva il ricorso al Tar da parte della Fondazione - Firenze, 18 settembre 2025 – Prosegue la battaglia per difendere la Pergola. Si legge su msn.com