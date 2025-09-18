Teatro della Toscana | ricorso al Tar del Lazio dopo il declassamento

"Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall'inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l'onorabilità". Lo afferma la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che è anche presidente della Fondazione Teatro della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

teatro della toscana ricorso al tar del lazio dopo il declassamento

Pergola declassata, ecco il ricorso al Tar della Fondazione Teatro della Toscana - Firenze, 18 settembre 2025 – La Fondazione Teatro della Toscana ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il dewclassamento del teatro della Pergola.

Pergola declassata, arriva il ricorso al Tar da parte della Fondazione - Firenze, 18 settembre 2025 – Prosegue la battaglia per difendere la Pergola.

