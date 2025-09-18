Teatro della Toscana | ricorso al Tar del Lazio dopo il declassamento

"Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall'inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l'onorabilità". Lo afferma la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che è anche presidente della Fondazione Teatro della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

