teatro auditorium le fornaci di terranuova al via i corsi di teatro a cura di kanterstrasse

Arezzo, 18 settembre 2025 – Formazione, passione e creatività sul palcoscenico Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità. «Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – afferma il direttore Simone Martini –. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta ancora più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

