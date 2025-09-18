Team Conrad o Team Jeremiah? Il dilemma di TikTok conquista anche gli sportivi
C’è una domanda che sta spopolando su TikTok e che, a quanto pare, nessuno può più evitare: Team Conrad o Team Jeremiah? Non importa se sei un fan accanito de L’Estate Nei Tuoi Occhi o se non hai mai visto un episodio: prima o poi qualcuno ti metterà davanti al bivio. E se sei un atleta professionista, la pressione raddoppia. Il trend nasce dal teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han, dove Belly si divide tra i fratelli Fisher: Conrad, il dark, misterioso e profondo ( black cat energy ), e Jeremiah, il solare golden retriever . almeno all’apparenza. I fan, divisi storicamente in due fazioni, hanno portato il dibattito su TikTok al punto di trasformarlo in un meme globale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
