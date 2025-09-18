Team Conrad o Team Jeremaiah? | perché L'Estate nei tuoi occhi è molto di più di una serie per adolescenti

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se almeno una volta vi hanno chiesto "Sei Team Conrad o Team Jeremiah?", sappiate che è l'effetto della serie L'Estate nei tuoi occhi. Gli hashtag sono virali sui social e la storia del triangolo amoroso tra Belly e i fratelli Fisher, Conrad e Jeremiah, ha raggiunto miliardi di visualizzazioni. Non è solo il classico teen drama ma è molto di più. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

