Così integrato nel sistema Virtus, da essere utilizzato in qualità di testimonial. Da quando fu annunciato, il 14 maggio, sono trascorsi poco più di quattro mesi. Ma Brandon Taylor – uno dei pochi over 30 del mondo bianconero – sembra qui da una vita. E del resto il suo ingresso, anche se all’esordio con Venezia giocò solo una manciata di secondi, ha cambiato il corso della stagione. Si cita, giustamente, il peso e la personalità di Shengelia – capace di ribaltare prima Venezia, poi Milano –, ma nel titolo bianconero c’è anche la firma del folletto che Dusko Ivanovic ha voluto fortissimamente per mandare in tilt, con il suo pick’n’roll esasperato, le difese di Reyer, Olimpia e poi Leonessa Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Taylor rassicura Virtus e Ivanovic: "Sto bene e pronto ad aiutare tutti"