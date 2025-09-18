Tavoli all’aperto in centro a Roma? Opportunità ma alcuni ristoranti si allargano e fanno gli sciacalli Parla Armando Al Pantheon
Il centro storico capitolino è soffocato da tavolini, ma non è l'unico problema che affligge la città. Ne abbiamo parlato con Fabiana Gargioli di Armando al Pantheon. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: tavoli - aperto
Da Quanto Basta non servono effetti speciali, basta un tavolo all’aperto e la compagnia giusta. Per prenotazioni tavoli e asporto cliccare qui: https://shorturl.at/754ED Via Nicola Fasano 120, Pozzuoli 0812131348 - facebook.com Vai su Facebook