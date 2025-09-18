Tavernini e Pieroni eliminate nel giorno del compleanno ai Mondiali Big promosse nel salto in alto

Asia Tavernini e Idea Pieroni sono scese in pedana ai Mondiali 2025 di atletica nel giorno del proprio compleanno: 24 candeline per la trentina e 25 anni per la toscana, entrambe impegnate nelle qualificazioni del salto in alto a Tokyo. Non ci saranno italiane nella finale di una specialità che ha regalato tante gioie al Bel Paese con Sara Simeoni, Antonietta Di Martino ed Elena Vallortigara (ultima azzurra a salire sul podio iridato, bronzo tre anni fa a Eugene). Asia Tavernini ha superato 1.83 metri al terzo tentativo ed è poi incappata in tre errori a 1.88, rimandando lontana dal personale di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tavernini e Pieroni eliminate nel giorno del compleanno ai Mondiali. Big promosse nel salto in alto

Mondiali Atletica, oggi a Tokyo: 12:05 B 5000 F (Battocletti, Del Buono e Majori) 12:15 Q Alto F (Pieroni e Tavernini) 12:25Giavellotto M 13:00 B 800 F (Bellò e Coiro) 13:55Triplo F 14:00 Semi 200 M 14:25 Semi 200 F 14:45 Semi 800 M (Pernici) 15:10400

