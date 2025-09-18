Tavernini e Pieroni eliminate nel giorno del compleanno ai Mondiali Big promosse nel salto in alto

Asia Tavernini e Idea Pieroni sono scese in pedana ai Mondiali 2025 di atletica nel giorno del proprio compleanno: 24 candeline per la trentina e 25 anni per la toscana, entrambe impegnate nelle qualificazioni del salto in alto a Tokyo. Non ci saranno italiane nella finale di una specialità che ha regalato tante gioie al Bel Paese con Sara Simeoni, Antonietta Di Martino ed Elena Vallortigara (ultima azzurra a salire sul podio iridato, bronzo tre anni fa a Eugene). Asia Tavernini ha superato 1.83 metri al terzo tentativo ed è poi incappata in tre errori a 1.88, rimandando lontana dal personale di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

