Si sono concluse nella maniera peggiore le qualificazioni del salto in alto femminile ai Campionati Mondiali di atletica 2025 in corso di svolgimento a Tokyo (Giappone) per le due azzurre iscritte. Idea Pieroni e Asia Tavernini (che oggi, entrambe, compivano gli anni), infatti, non hanno superato la quota di 1.88 e sono rimaste ferme ad un modesto 1.83 che, ovviamente, non ha permesso loro di staccare il pass per l'atto conclusivo. Al termine delle rispettive prove la delusione era inevitabile ma le due azzurre hanno vissuto il risultato in maniera differente. Idea Pieroni, infatti, ha volute porre l'accento sul come si è presentata all'evento, ovvero con una condizione non perfetta, per motivi ovvi: "Peccato, non era facile centrare la qualificazione, anche perché arrivo da un periodo particolarmente brutto, dopo l'infortunio che mi era capitato in occasione della Coppa Europa".

Tavernini: "1.83 non è da Mondiale". Pieroni: "Mi sono fatta male la caviglia, non potevo fare di più"