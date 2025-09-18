Task | la nuova serie poliziesca della HBO che divide critici e pubblico balza in cima alle classifiche

La nuova serie poliziesca della HBO, che sta dividendo nettamente critici e pubblico, è balzata in cima alle classifiche di streaming dopo solo due episodi. Le acclamate serie poliziesche della HBO non sono una novità per il network, dalle recenti serie come True Detective – stagione 4 e serie come I Soprano e The Wire, spesso considerati tra le migliori serie TV di tutti i tempi. La più recente è Task, una serie che segue il gioco del gatto e del topo tra l’agente dell’FBI Tom Brandis ( Mark Ruffalo ) e Robbie Prendergrast ( Tom Pelphrey ), padre di famiglia di giorno e rapinatore di case di notte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

