taser i cittadini vanno tutelati va sospeso per precauzione

Il gruppo consiliare lista civica ’Anselmo sindaco’ ha presentato un’intepellanza per chiedere la sospensione cautelativa dell’impiego di pistole a impulsi elettrici (taser) da parte della polizia locale del Comune di Ferrara. Ecco il testo presentato dai consiglieri Leonardo Fiorentini, Fabio Anselmo e Arianna Poli: "Negli ultimi mesi si è riacceso, in Italia e all’estero, un forte dibattito sull’uso delle pistole a impulsi elettrici (’taser’) dopo la registrazione di diversi decessi verificatisi in seguito al loro impiego e con indagini della magistratura in corso; in particolare, tre casi recenti avvenuti in Italia in poco meno di un mese, almeno quattro nel 2025, hanno sollevato allarme pubblico e richieste di chiarimento e di revisione dell’utilizzo del taser come strumento “sicuro” durante le operazioni di contenimento; l’Associazione Antigone si è espressa in più occasioni sul pericolo nell’utilizzo di tale strumento definendo il taser ’arma potenzialmente letale’ e invitando amministrazioni e consigli comunali a opporsi alla sua diffusione fino a chiarimenti scientifici e garanzie procedurali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

