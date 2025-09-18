Taranto arrestato 49enne in via Rintone | trovato con un panetto di hashish

Un 49enne è stato arrestato a Taranto per detenzione ai fini di spaccio: la Polizia ha trovato hashish e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Taranto, arrestato 49enne in via Rintone: trovato con un panetto di hashish

