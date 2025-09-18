Taormina arriva il dress code a scuola

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025

All'istituto superiore Salvatore Pugliatti di Taormina, sono cartelloni e depliant a dettare il dress code, come ci si deve vestire a scuola. Promossi: lupetti, magliette, polo, persino il tuxedo. Ma guai a mostrare spalle e gambe. Top, canotte, jeans strappati e minigonne sono bocciati. Banditi anche tacchi, infradito e unghie lunghe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

