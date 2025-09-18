Tanto tuonò che piovve

Dopo il vivace – e anche più..! – confronto estivo a distanza (in mezzo ai tanti..), quello tra il presidente degli Usa Trump e il suo pari grado della Fed Powell, ieri quest’ultimo ha abbassato il tasso del dollaro, materia del contendere, insieme a altro, tra quelle due istituzioni. Quel Re Salomone in versione moderna non avrebbe saputo far meglio che fingere di addivenire a un evidente compromesso che conferma la scarsa convinzione sua e dei vertici della Fed che la situazione economica a stelle e a strisce sia sulla strada di una vera ripresa. Intendendo per essa il viatico che possa fare da apripista a ciò che sarà necessario attivare perché inizi la vera ripresa di quel paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it