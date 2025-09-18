Tanti successi con Gubbio e Cremonese Giammarioli è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini

Stefano Giammarioli è il nuovo Direttore Generale e Direttore Sportivo del Rimini. Dirigente umbro con una lunga e consolidata esperienza nel calcio professionistico, Giammarioli ha legato il proprio nome a realtà di primo piano. Dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica.

