Tanti successi con Gubbio e Cremonese Giammarioli è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini
Stefano Giammarioli è il nuovo Direttore Generale e Direttore Sportivo del Rimini. Dirigente umbro con una lunga e consolidata esperienza nel calcio professionistico, Giammarioli ha legato il proprio nome a realtà di primo piano. Dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: tanti - successi
Campionati Italiani di Danza Sportiva 2025, tanti successi per la scuola di ballo "Movimento Latino"
Tanti i successi dell’atletica italiana nel mondo: Bertelli è oro under 23 agli Europei. Scotti eguaglia il record italiano di Sito
Polisportiva Sala, una stagione da incorniciare. Tanti successi e ora un solo obiettivo: ripetersi
Un ritorno al passato, a uno dei luoghi più cari per tutti i fan di Lucio Battisti. Il Mulino di Anzano del Parco, in provincia di Como, lì dove sorgeva lo studio della Numero Uno in cui Battisti registrò tanti successi in tandem con Mogol - facebook.com Vai su Facebook
Tanti innesti, ma c’è ancora da fare: Cremonese, il punto a un mese dalla fine del mercato - Nel primo mese di calciomercato estivo, la società grigiorossa ha messo a disposizione di Davide Nicola diversi innesti: Audero, Grassi, Floriani Mussolini, Nava ... Riporta m.tuttomercatoweb.com
Cremonese, Bonazzoli: "L'idea della rovesciata nasce tanti anni fa. Ci provavo coi peluche" - Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha parlato oggi a Sky Sport dopo il bellissimo gol segnato al Milan sabato: “È stata una serata meravigliosa, indimenticabile. Come scrive tuttomercatoweb.com