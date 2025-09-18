Tango sotto le stelle | musica argentina protagonista sulla scalinata di via Giudecca

Reggiotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della danza e della musica argentina. Il 19 settembre alle ore 20 la suggestiva Scalinata Monumentale di Via Giudecca si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento "Tango sotto le stelle", promosso dal Circolo Arci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tango - sotto

Arriva "Tango sotto le stelle", il vento della Pampa scapiglia Rimini

Ferrara come Buenos Aires, cinque serate per ballare sotto le stelle con la 'Plaza de Tango'

L'evento "Tango sotto le stelle" arriva anche in città per celebrare la tradizionale musica argentina

Arriva Tango sotto le stelle, il vento della Pampa scapiglia Rimini; L'evento Tango sotto le stelle arriva anche in città per celebrare la tradizionale musica argentina; Tivoli Tango: in Città si balla sotto le stelle.

tango sotto stelle musicaTango sotto le stelle: la magia della musica argentina sulla scalinata di via Giudecca - Il 19 settembre alle ore 20:00 la suggestiva Scalinata Monumentale di Via Giudecca si trasformerà in un ... Segnala reggiotv.it

tango sotto stelle musicaReggio Calabria, “Tango sotto le stelle” alla scalinata di via Giudecca | INFO - Il 19 settembre alle ore 20:00 la suggestiva Scalinata Monumentale di Via Giudecca si trasformerà in un ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tango Sotto Stelle Musica