Tananai e Camihawke sono una coppia La conferma e le parole su Aimone Romizi

È ufficiale: Tananai e Camihawke stanno insieme. Il cantante e la celebre content creator sono una coppia, come ha confermato la stessa influencer in un’intervista, confessando di star vivendo un periodo di grande felicità. Camilla ha anche parlato della fine della storia con Aimone Romizi, suo compagno per oltre sette anni, svelando qualche dettaglio in più sulla loro rottura. Tananai e Camihawke, la conferma della storia. È da qualche settimana che si parla della relazione tra Tananai e Camihawke: i due pare che si frequentino da qualche mese, ma i gossip sono esplosi a inizio settembre, quando l’influencer aveva pubblicato tra le sue storie di Instagram alcuni video dal concerto dell’artista milanese all’Ippodromo Snai San Siro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tananai e Camihawke sono una coppia. La conferma e le parole su Aimone Romizi

