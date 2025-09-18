Tananai e Camihawke è amore? L’influencer rompe il silenzio | Lui è stata una bella scoperta sono felice

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: Tananai e Camihawke si frequentano. Dopo settimane di indiscrezioni, il gossip trova finalmente conferma. A lanciare per prima la notizia era stata Deianira Marzano, seguita da una raffica di indizi social — like reciproci, vacanze condivise, foto sospette — che avevano acceso la. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tananai - camihawke

“Tananai e Camihawke sono fidanzati”, il gossip e gli indizi sulla loro vicinanza

Tananai e Camihawke stanno insieme, il gossip impazza

“Tananai e Camihawke fidanzati”: la voce sulla nuova coppia

tananai camihawke 232 amoreCamihawke conferma la relazione con Tananai: “Sono molto felice” - Nelle ultime settimane si &#232; a lungo vociferato di una relazione tra Camilla Boniardi, alias Camihawke e Tananai. isaechia.it scrive

tananai camihawke 232 amoreCosa succede tra Tananai e Camihawke: l’influencer rompe il silenzio - Dopo settimane di rumor, arriva la conferma ufficiale: tra il cantante e l’influencer &#232; davvero scattata la scintilla ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tananai Camihawke 232 Amore