Tamponamento tra due camion la cisterna si rompe ed esce il liquido inquinante | ferito uno degli autisti
Incidente stradale lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole poco dopo lo svincolo di Orvieto in direzione sud. Coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava circa mille litri di una sostanza chimica inquinante.Il tamponamento tra i due tir ha causato il ferimento dell’autista del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
