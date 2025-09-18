Tampona il carro attrezzi con la motocicletta Sbalzato dal veicolo centauro gravissimo
Una mattinata, l’ennesima, di sangue, quella di ieri, sulle strade della cintura metropolitana bolognese. Un motociclista, 45enne, residente a Monzuno, è in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che la sua moto ha tamponato un carro attrezzi in territorio di Zola Predosa. Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 8.30 del mattino. La Nuova Bazzanese che collega Bologna ai comuni della Valsamoggia era, come sempre in orario di punta, estremamente trafficato. Il 45enne era sulla corsia che da Casalecchio conduce verso Bazzano e Crespellano in sella alla sua custom, un termine specifico che serve per indicare moto di grossa cilindrata fortemente personalizzate come assetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
