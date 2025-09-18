Tajani | alzato livello scortegiù i toni
19.04 "Io ho sempre detto che bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi. Oggi è stato innalzato il livello di scorta alla presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me, quindi vuol dire che il clima non è dei migliori". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, parlando con i giornalisti al termine del Question Time. "Io invito tutti quanti ad abbassare i toni,anche oggi non ho offeso nessuno", ha detto Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Omicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini. Il leader di Fi: “Brutto clima, abbassare i toni”
Rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk negli Usa - In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva 'un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio' dopo l'omicidio di Charl ... Si legge su quotidiano.net
Rafforzata protezione per Meloni, Tajani e Salvini. Vicepremier: “Clima non dei migliori" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rafforzata protezione per Meloni, Tajani e Salvini. Lo riporta tg24.sky.it