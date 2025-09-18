Tajani | Il dibattito sulla Palestina è solo un modo per lavarsi la coscienza Mai inviate armi italiane a Israele
“ Gaza e Cisgiordania sono territori divisi, con Hamas che controlla la Striscia, facendosi scudo in maniera vergognosa della popolazione. Di fronte a tutto questo, il dibattito sul riconoscimento serve solo ad agitare bandiere di comodo, e a lavarsi la coscienza, come ha detto anche Lucio Caracciolo questa mattina”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time al Senato, rivendicando il lavoro del governo italiano. “Un lavoro di cucitura politica, costruito sul dialogo con Israele, i palestinesi, i partner della regione”. Il titolare della Farnesina ha insistito sulla postura del governo, tutt’altro che neutrale o distratta, a dispetto della narrazione della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
