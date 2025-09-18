Tajani annuncia | Aderiamo alla dichiarazione Onu per riconoscere la Palestina
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia a un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese. "Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell'ambito delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire. 🔗 Leggi su Today.it
