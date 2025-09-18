Taiwan presenta il Barracuda 500 il missile da crociera sviluppato con gli Usa per scoraggiare la Cina
Roma, 19 settembre 2025 - Si chiama Barracuda-500 il nuovo missile da crociera di Taiwan presentato all'Aerospace & Defense Technology Exhibition, l'evento biennale più importante di Taipei nel settore armamenti. E' il risultato della collaborazione tra il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist), controllato dal governo e principale produttore di armi dell'isola, e la società Usa Anduril Industries, nato per rafforzare l'isola 'ribelle' e scoraggiare eventuali minacce militari della Cina. Barracuda-500 è un missile a basso costo ancora in fase di test da parte dell'esercito statunitense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: taiwan - presenta
