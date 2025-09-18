Taglio dell’Irpef chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga

Il taglio dell’Irpef per il ceto medio si farà. O forse no. La volontà del governo c’è, ma ancora una volta bisogna fare i conti con il bilancio, già zavorrato dall’aumento delle spese militari e dagli aiuti all’Ucraina. Così la riduzione della seconda aliquota è tutt’altro che scontata, come lascia intendere anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Intervenuto a Telefisco, evento del Sole 24 Ore, Leo conferma che l’idea è quella di ridurre la seconda aliquota Irpef (dai 28mila ai 50mila euro di reddito) dal 35% al 33%. Con la possibilità di estendere l’aliquota fino ai 60mila euro di reddito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

