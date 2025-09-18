Taglio dell’Irpef chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga

Lanotiziagiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il taglio dellIrpef per il ceto medio si farà. O forse no. La volontà del governo c’è, ma ancora una volta bisogna fare i conti con il bilancio, già zavorrato dall’aumento delle spese militari e dagli aiuti all’Ucraina. Così la riduzione della seconda aliquota è tutt’altro che scontata, come lascia intendere anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Intervenuto a Telefisco, evento del Sole 24 Ore, Leo conferma che l’idea è quella di ridurre la seconda aliquota Irpef (dai 28mila ai 50mila euro di reddito) dal 35% al 33%. Con la possibilità di estendere l’aliquota fino ai 60mila euro di reddito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

taglio dell8217irpef chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga

© Lanotiziagiornale.it - Taglio dell’Irpef, chi e quanto potrebbe guadagnare in busta paga

In questa notizia si parla di: taglio - irpef

Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio

Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi

Taglio Irpef 2025/ La proposta di FI: quanto si otterrebbe in più? - Ben presto potrebbe arrivare un taglio Irpef già dal 2025 per i lavoratori dipendenti e il ceto medio. Da ilsussidiario.net

MARKET DRIVER: 1* taglio Bce a luglio ma potrebbe anticipare (Intermonte) - Nonostante la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde abbia ritrattato sull'avvio dell'allentamento monetario in estate, "al momento lo scenario base rimane di ... Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Dell8217irpef Potrebbe Guadagnare