Taglio del nastro a Val di Sangro Expo il sindaco di Atessa Borrelli chiede investimenti reali e politiche concrete per l' automotive FOTO

Taglio del nastro, nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, ad Atessa, per Val di Sangro Expo, rassegna in programma fino a domenica 21, con 200 aziende presenti su uno spazio espositivo di 6.500 metri quadrati. All’inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Taglio del nastro a Val di Sangro Expo, il sindaco di Atessa Borrelli chiede investimenti reali e politiche concrete per l'automotive [FOTO]; Taglio del nastro per Val di Sangro Expo ad Atessa con 200 espositori; AL VIA VAL DI SANGRO EXPO 2025: MARSILIO, QUI CAPITALE ITALIANA AUTOMOTIVE.

Inaugurata la Val di Sangro Expo: Borrelli “Vetrina delle eccellenze del territorio” ad Atessa - All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, il vicesindaco e assessore ... Lo riporta abruzzolive.it

Val Di Sangro Expo 2025: al via la rassegna dedicata alle imprese e alle realtà produttive della valle - La Val Di Sangro expo 2025 ad Atessa valorizza oltre 200 aziende locali, evidenziando successi industriali e criticità produttive con il coinvolgimento delle istituzioni e iniziative per il futuro del ... Da gaeta.it