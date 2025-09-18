Tafferugli per Lecce-Napoli scattano Daspo Tifoso denunciato per aver colpito agente
LECCE - È di una denuncia e quattro Daspo (che potrebbero diventare cinque) totali il bilancio dei provvedimenti disposti dalle autorità territoriali nei confronti dei tifosi, resisi protagonisti di alcuni tafferugli in occasione del match di campionato del 3 maggio scorso, tra Lecce e Napoli.In. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tafferugli - lecce
