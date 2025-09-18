Tabellone Mondiali volley 2025 | gli incroci dagli ottavi alla finale orari tv streaming
Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley maschile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla finale. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e le migliori sedici formazioni del Pianeta sono rimaste in corsa nell’evento che si sta disputando a Manila (nelle Filippine). Tutti gli incontri si disputeranno nella metropoli asiatica: gli ottavi di finale andranno in scena tra sabato 20 settembre e martedì 20 settembre, i quarti di finale avranno luogo tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, le semifinali si giocheranno sabato 27 settembre, gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie sono programmati per domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
